İDSO'dan 80. yıl özel konseri
Türkiye'nin köklü sanat kurumlarından İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), kuruluşunun 80. yılı vesilesiyle 12 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir programla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
Cumhuriyet’in sanat geleneğinin en önemli taşıyıcılarından biri olan, DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 80. yıl dönümünü özel bir geceyle kutlamaya hazırlanıyor. 12 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte orkestranın tarihine ışık tutan bir panel, ardından da 80. yıl konseri gerçekleştirilecek.
80 yıllık kültür mirasına anlamlı bir bakış
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 80 yıllık geçmişini onurlandırmanın ötesinde, geleceğe ilham verme sorumluluğunu da taşıyan bu özel gece, Orkestranın zengin tarihine ışık tutacak bir panelle başlayacak. Moderatörlüğünü Serhan Bali’nin üstleneceği panelde; İDSO Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura, orkestra şefi Rengim Gökmen, müzik yazarı ve emekli İDSO sanatçısı Aydın Büke ile emekli İDSO sanatçısı Nazım Acar konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar, orkestranın kuruluş yıllarından bugüne uzanan gelişimini, repertuvar geleneğini, Türkiye’nin müzik kültüründeki rolünü ve geleceğe dair perspektiflerini sanatseverlerle paylaşacak. Panelde, orkestranın Cumhuriyet döneminden itibaren üstlendiği sanatsal misyon kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.
Şef Murat Cem Orhan yönetiminde 80. yıl konseri
Panelin ardından, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki 80. yıl konseriyle gece müzikal bir zirveye taşınacak. Program, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası kurucusu ve Cumhuriyet dönemi müziğinin öncü isimlerinden Cemal Reşit Rey’in ülkemizin müzikal kimliğini şekillendiren eseri Türkiye Senfonik Rapsodisi’nden bölümlerle başlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise piyanist ve besteci Fazıl Say’ın İstanbul’un seslerinden, siluetinden ve kültürel dokusundan ilham alarak bestelediği İstanbul Senfonisi seslendirilecek. Bu özel eserde, Aykut Köselerli (vurmalı çalgılar), Burcu Karadağ (ney) ve Hakan Güngör (kanun) solist olarak yer alacak.
Konser Programı:
Şef: Murat Cem Orhan
Soli̇stler: Aykut Köselerli̇ (Vurmalı Çalgılar), Burcu Karadağ (Ney), Hakan Güngör (Kanun)
Cemal Reşit Rey, Türkiyem’den Bölümler
Fazıl Say, İstanbul Senfonisi Op.28