İDSO'dan 80. yıl özel konseri

Cumhuriyet’in sanat geleneğinin en önemli taşıyıcılarından biri olan, DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 80. yıl dönümünü özel bir geceyle kutlamaya hazırlanıyor. 12 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte orkestranın tarihine ışık tutan bir panel, ardından da 80. yıl konseri gerçekleştirilecek.

80 yıllık kültür mirasına anlamlı bir bakış

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 80 yıllık geçmişini onurlandırmanın ötesinde, geleceğe ilham verme sorumluluğunu da taşıyan bu özel gece, Orkestranın zengin tarihine ışık tutacak bir panelle başlayacak. Moderatörlüğünü Serhan Bali’nin üstleneceği panelde; İDSO Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura, orkestra şefi Rengim Gökmen, müzik yazarı ve emekli İDSO sanatçısı Aydın Büke ile emekli İDSO sanatçısı Nazım Acar konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar, orkestranın kuruluş yıllarından bugüne uzanan gelişimini, repertuvar geleneğini, Türkiye’nin müzik kültüründeki rolünü ve geleceğe dair perspektiflerini sanatseverlerle paylaşacak. Panelde, orkestranın Cumhuriyet döneminden itibaren üstlendiği sanatsal misyon kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.