İDSO ocak ayını 4 konserle karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

İDSO ocak ayını 4 konserle karşılıyor

İstanbul'un müzik yaşamında önemli bir yeri olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, birbirinden değerli şef ve solistlerle taçlandırdığı ocak ayı konser programıyla Atatürk Kültür Merkezinde Türk Telekom Opera Salonunun ihtişamlı atmosferinde müzikseverlerle buluşacak

İDSO ocak ayını 4 konserle karşılıyor
HABERTURK.COM

İDSO 6 Ocak’ta müzikseverleri, Cumhuriyet ile temelleri atılan ulusal müziğin günümüze uzanan üç nesil bestecisini dinlemeye davet ediyor.

Değerli şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra; Adnan Saygun, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu’nun kıymetli bestelerinden oluşan repertuvara hayat verecek. Sahnede ise İsviçre’nin ünlü Suisse Romande Orkestrası’nın birinci viyolası Elçim Özdemir’i ağırlayacak. Konserde Hasan Uçarsu’nun Portreler eseri yeni bölümüyle ilk kez seslendirilecek.

13 Ocak’ta duayen şef Rengim Gökmen yönetiminde İDSO, disiplinli müzikalitesi ile büyük beğeni toplayan günümüzün en önemli kemancılarından Soyoung Yoon ile sahnesini paylaşacak.

Orkstesra, J. B. Guadagnini 1773 yapımı kemanı ile sahne alacak Yoon’a, Jean Sibelius'un romantik başyapıtlarından keman konçertosunda eşlik edecek. Konserde ayrıca Richard Wagner'in Nürnbergli Usta Şarkıcılar operasının, bestecinin yaratıları içerisinde bir şaheser olarak nitelendirilen uvertürü ve Richard Strauss'un Güllü Şövalye Süiti yorumlanacak.

İDSO 20 Ocak’ta ise duayen şef Gürer Aykal’ın yönetiminde, Türkiye'nin son dönem genç yeteneklerinden piyanist Ferhat Can Büyük’e eşlik edecek. Konserde Frédéric Chopin’in 2. Piyano Konçertosu ve Dmitri Shostakovich’in 9. Senfonisi seslendirilecek.

Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralarla çalışan deneyimli Hollandalı şef Conrad Van Alphen 27 Ocak’ta İDSO’yu yönetecek. Viyolensel sanatçısı Brannon Cho’un konuk solist olarak yer alacağı konserde, viyolonsel repertuvarının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen, Robert Schumann’ın özgün müzikal dilinin bir yansıması olan Viyolonsel Konçertosu Op. 129 seslendirilecek. Konserde ayrıca Johannes Brahms’ın 4. Senfonisi dinleyiciye sunulacak.

Konser Saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaan Sabancı'dan yeni şiir kitabı: 'Ben Bu Saçmalığı Bırakamam'
KÜLTÜR-SANAT Kaan Sabancı'dan yeni şiir kitabı
'Bir Arada' sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT Yeni sergi: 'Bir Arada'
'Uyanış' sergisi Yapı Kredi bomontiada'da
KÜLTÜR-SANAT 'Uyanış' sergisi Yapı Kredi bomontiada'da
Canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin hafızasına kazınan usta oyuncu: Münir Özkul
KÜLTÜR-SANAT Halkın hafızasına kazanan usta
'Mezarcı' sahnelenmeye başlıyor
KÜLTÜR-SANAT Sahnelenmeye başlıyor
İZEV sanatı sosyal farkındalıkla buluşturuyor
KÜLTÜR-SANAT İZEV sanatı sosyal farkındalıkla buluşturuyor
Turan Büyükkahraman’dan ‘Renk Titreşimleri’
KÜLTÜR-SANAT Turan Büyükkahraman’dan ‘Renk Titreşimleri’
Genç Alman Sineması Sinematek / Sinemaevi'nde
KÜLTÜR-SANAT Genç Alman Sineması Sinematek'te
'The Whale' İKSV Galaları'nda
KÜLTÜR-SANAT 'The Whale' İKSV Galaları'nda
Aaron Taylor - Johnson deneme çekimlerine girdi
KÜLTÜR-SANAT Yeni 'James Bond' aranıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.