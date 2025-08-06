İETT'den 2 yeni "Gece Hattı"

İETT 2 yeni "Gece Hattı"nı daha hizmete aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım hizmeti veren kuruluşu İETT, gece 00.00'dan sabah 05.00'e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni "Gece Hattı"nı daha hizmete aldı. Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul'a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor
İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00.00'da; 55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş ve 50G Göktürk-Taksim Gece Hatları'nın hizmete başlayacağını açıkladı. Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.
İETT'nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş Gece Hattı, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında; 50G Göktürk-Taksim Gece Hattı ise, Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.