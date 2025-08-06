İETT'den 2 yeni "Gece Hattı"

İETT 2 yeni "Gece Hattı"nı daha hizmete aldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım hizmeti veren kuruluşu İETT, gece 00.00'dan sabah 05.00'e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni "Gece Hattı"nı daha hizmete aldı. Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul'a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor

Habertürk Giriş: 06.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:31 facebook

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