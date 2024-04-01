İETT otobüsü kaldırımdaki yayalara çarptı
İstanbul Beyoğlu'nda, kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 01.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:54
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Beyoğlu'ndaki Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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