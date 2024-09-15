İETT otobüsü önce otomobile ardından güvenlik kulübesine çarptı

Otobüsün çarptığı otomobilin sahibi avukat İrem O. "Bu bölgede oturuyorum. Burada sürekli kaza oluyor. Yokuş aşağı olduğu için insanlar çok hızlı geliyorlar. Bugün de benim aracım tam buradaydı maalesef. Belediye otobüsü hızını alamayarak arabama çarptı ve güvenlik kulübesini yıktı. Burada güvenlik kulübesinde güvenlik olabilirdi. Ben de arabaya biniyor olabilirdim. Büyük bir kaza atlattık açıkçası. Çare istiyoruz buraya çok sık kaza oluyor. Sabah 8 sıralarında oldu. Ben ona uyandım geldim. Kazayı görmedim ama tahminim otobüsler çok süratli geliyor. Aşağıda durak var onun için fren yapmak istediğinde kaydı diye düşünüyorum" dedi.