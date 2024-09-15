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        İETT otobüsü önce otomobile ardından güvenlik kulübesine çarptı

        İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da bir sitenin güvenlik kulübesine çarptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:05
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        Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir 1'inci kısımdaki Fırat Caddesi'nde 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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        Otobüs, refüjdeki tabelaya çarptıktan sonra ilk olarak park halinde bulunan İrem O'nun kullandığı otomobile, ardından da bir sitenin güvenlik kulübesine çarptı.

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        Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve sitenin güvenlik kulübesinde hasar oluştu.

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        Otobüsün çarptığı otomobilin sahibi avukat İrem O. "Bu bölgede oturuyorum. Burada sürekli kaza oluyor. Yokuş aşağı olduğu için insanlar çok hızlı geliyorlar. Bugün de benim aracım tam buradaydı maalesef. Belediye otobüsü hızını alamayarak arabama çarptı ve güvenlik kulübesini yıktı. Burada güvenlik kulübesinde güvenlik olabilirdi. Ben de arabaya biniyor olabilirdim. Büyük bir kaza atlattık açıkçası. Çare istiyoruz buraya çok sık kaza oluyor. Sabah 8 sıralarında oldu. Ben ona uyandım geldim. Kazayı görmedim ama tahminim otobüsler çok süratli geliyor. Aşağıda durak var onun için fren yapmak istediğinde kaydı diye düşünüyorum" dedi.

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        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        #İETT otobüsü
        #trafik kazası
        #istanbul
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