İETT otobüsünün freni patladı! 1 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
İstanbul Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yolun kenarına savruldu. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde freni patlayan İETT otobüsü yolun kenarına savruldu. Bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Kavacık'ta Küçüksu Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün freni patladı.
Cadde üzerinde kontrolden çıkan otobüs, yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, İETT otobüsü şoförü ise yaralandı. Yaralı şoför sağlık ekibinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu otobüs çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Olayı göre Ali Özgülen, "Otobüs yukarıdan geliyordu sonra bayıra girdi. İçeride 2 yolcu ile şoför vardı" dedi.