Alper Öcal aocal@haberturk.com

Trump yönetiminin bir dönemin fotoğraf endüstrisinin ilk akla gelen şirketi Kodak'a koronavirüsle mücadelede ilaçlar için malzeme üretilmesini teklif etmesi haberiyle hisseler uçtu.

Kodak'ın jenerik ilaçlar için malzeme üreteceğini ve 765 Milyon dolar tutarında devlet kredisi aldığına dair açıklamayla Kodak hisseleri bu hafta yaklaşık yüzde 1500 arttı.

Geçen hafta 2 dolar seviyesinde olan hisseler 33 doların üzerine çıkarken şirketin değerlemesi 92 milyon dolardan 1.5 milyar dolara fırladı. Hafta boyunca süren rallide Wall Street'te defalarca devre kesici uygulandı. Çarşamba günü seansın ilk iki saatinde ondan fazla devre kesici uygulanırken Kodak bir günde yatırımcısına üç kat kazandırdı ancak perşembe günü yüzde 10'luk bir düzeltme geldi.

2013'te iflastan dönen Kodak'ın işlem hacmi de 2013'ten bu yana New York Borsasında (NYSE) rekor kırdı. Pazartesi günkü seansta 1.65 milyon kodak hissesi el değiştirirken on günlük ortalamanın 14 katı işlem gerçekleşti ve hisseler yüzde 25 değerlendi.

Koronavirüs jenerik ilacına malzeme üretileceğine dair haberin yerel bir kaynakta ortaya çıkıp kısa süre Kodak'ın isteğiyle geri çekildiği ABD basınına yansırken, Kodak CEO'su Jim Continenza, CNBC'ye verdiği demeçte işlem hacmindeki artışı neyin etkilediğini söyleyemeyeceğini fakat Kodak'taki ilgili ekibin son güne kadar bu bilgiyi sıkı bir şekilde sakladığını ifade etti.

ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) cephesi ise işlemlerdeki hareketlilik üzerine bir soruşturma olup olmayacağıyla sessizliğini koruyor. Kodak da bir açıklama yapmadı.

Kodak hisselerindeki hacim, Salı ve Çarşamba günü de 11 milyar dolar değerinde 500 milyondan fazla hissenin el değiştirmesiyle artarak sürdü. Financial Times'ın haberine göre, ABD'de küçük ve bireysel yatırımcıya komisyonsuz yatırım olanağı sunan Robinhood platformunda pazartesi günü 10 binden az olan Kodak hissesi alanların sayısının iki günde 117 binin üzerine çıktığı ifade edildi.

Şirketin CEO'su olan Continenza'nın da düzenleyici kurum verilerine göre haziran ayında 45 binden fazla hisse aldığı belirtiliyor. 2013 yılında yönetime gelen Continenza, akıllı telefon endüstrisinin Kodak'ın fotoğraf işini tırpanlamasından sonra bir dizi yenilik yapmaya çalışmış ve başta dijital telif hakları olmak üzere fotoğrafçılara güvenli ödeme sağlamak için blokzincir ve kriptopara yatırımlarıyla adından bahsettirmişti.