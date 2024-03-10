Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İFTAR DUASI OKUNUŞU | İftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: İftarda hangi dualar, sureler okunur?

        İftar duası okunuşu ve anlamı: İftarda hangi dua ve sureler okunur?

        Ramazan ayı için geri sayım sona eriyor. Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini yerine getirerek oruç tutacak kişiler için iftar duası araştırmaları yoğunlaştı. Peki, iftarda hangi dualar, sureler okunur? İşte iftar vaktinde okunan iftar duasının Türkçe okunuşu ve anlamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Müslüman dünyasında özel ve önemli bir yeri olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle sahur ve iftar duaları araştırmaları başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirenler iftar vaktinde edecekleri iftar duasının okunuşu ve anlamını sorguluyor. Peki, iftar vaktinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte İftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu ve anlamı...

        2

        ORUÇ NASIL AÇILIR?

        İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

        Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

        3

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        4

        TÜRKÇE ANLAMI

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

        Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

        İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

        5

        İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

        Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

        Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü."

        6

        “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

        Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

        Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"