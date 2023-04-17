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İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 26. günü ne pişirsem?' diyenlerden misiniz? İşte en pratik, en leziz tarifler...

Ramazan ayının bitmesine 3 gün kaldı. Perşembe günü arefe idrak edilecek ve cuma günü bayramın ilk günü heyecanı yaşanacak. Bu mübarek ayın bitmesine 3 gün kala arama motorlarında, “Ramazan’ın 26. Günü ne pişirsem?”, “Bugün ne pişirsem” gibi sorular araştırılıyor. İşte sizin için hazırladığımız çorbasından tatlısına Ramazanın 26. günü iftar menüsü…

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  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 26. günü ne pişirsem?' diyenlerden misiniz? İşte en pratik, en leziz tarifler...

    TARHANA ÇORBASI

    Malzemeler

    3 yemek kaşığı ev tarhanası

    1 yemek kaşığı nane

    6 su bardağı su

    1 yemek kaşığı salça

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    Kırmızı pul biber

    Tuz

    Yapılışı: Tencereye nane, salça, diğer baharatlar ve sıvı yağı alalım. Tarhanaları ekleyip topaklanma olmaması için sürekli karıştıralım. Dilerseniz tarifinize tereyağı ekleyebilirsiniz. Suyu az az ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. Tel çırpıcıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim. Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 26. günü ne pişirsem?' diyenlerden misiniz? İşte en pratik, en leziz tarifler...

    ÇÖKERTME KEBABI

    Malzemeler

    Domates sosu için:

    1 adet rendelenmiş domates

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı pul biber

    Et Marinasyonu İçin:

    1 adet rendelenmiş soğan

    1 adet kuru soğan

    ½ çay bardağı zeytinyağı

    1 çay kaşığı kimyon

    1 çay kaşığı karabiber

    1 su bardağı soda

    ½ su bardağı süt

    1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

    Eti için:

    250 gr dana bonfile

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    ½ çay kaşığı tuz

    ½ çay kaşığı tane karabiber

    Patates için:

    2 adet patates

    1,5 su bardağı sıvıyağ

    Servisi için:

    5 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

    Yapılışı: Biftek ya da bonfile dilimlerinizi ince şeritler halinde doğrayın. Et marinasyonu için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri karıştırın ve streç filmle kaplayıp 1 saat buzdolabında dinlendirin. Patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Küçük bir kızartma tenceresinde altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Etleri döküm tavada az miktarda yağla yüksek ısıda 3-4 dakika marine edin. Renk aldığında üzerine tane karabiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Domates sosu için Tereyağını bir tavada kızdırın. Üzerine pul biber ve rendelenmiş domates ilave edip 10 dakika pişirin. Servis tabaklarına sıra ile kızarmış patates, sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp yeşil biber ve domatesle süsledikten sonra sevdiklerinize ikram edin.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 26. günü ne pişirsem?' diyenlerden misiniz? İşte en pratik, en leziz tarifler...

    KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI

    Malzemeler

    3-4 adet orta boy közlenmiş patlıcan

    2 adet domates

    4-5 adet közlenmiş biber

    1 adet soğan

    2-4 diş sarımsak

    Tuz

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    Yapılışı: Patlıcan ve biberleri közleyelim. Közlediğiniz sebzeleri soyun ve küçük küçük doğrayın. Domatesleri minik küp formunda doğrayın. Soğanları piyazlık olarak doğrayalım. Sarımsakları ezelim. Tüm malzemeleri bir kap içerisine salıp tuzu ve yağı ilave edelim. Biraz harmanladıktan sonra servise hazırdır.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 26. günü ne pişirsem?' diyenlerden misiniz? İşte en pratik, en leziz tarifler...

    GÜL ŞERBETİ

    Malzemeler

    4 su bardağı su 

    1 su bardağı kuru gül 

    1 çay kaşığı limon tuzu

    1 su bardağı şeker 

    Yapılışı: Suyu tencereye koyun. Gül yapraklarını yıkayıp suyun içine koyun. Kaynamaya başlayınca 5 dakika sonra limon tozunu ekleyin ve karıştırıp 5 dakika kaynatın. Limon tozu renginin çıkmasını sağlıyor. 5 dakika kaynadıktan sonra şekeri ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca gülleri süzüp servis edebilirsiniz.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 26. günü ne pişirsem?' diyenlerden misiniz? İşte en pratik, en leziz tarifler...

    TEL KADAYIF TATLISI

    Malzemeler

    500 gr tel kadayıf
    150 gr tereyağı
    2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

    Şerbeti için

    4 su bardağı şeker
    4,5 su bardağı su
    Çeyrek limon

    Yapılışı: Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat ceviz bir kat kadayıf konur. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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