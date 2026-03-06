İftar saati 6 Mart 2026: Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizde iftar saat kaçta okunacak?
Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesinin ardından iftar saati en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Buna göre de il il sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, 6 Mart bugün İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta, kaç saat kaldı? İşte il il iftar saatleri
6 Mart iftar vakti İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftara kaç dakika kaldı? sorusu da akşam ezanına birkaç saat kala araştırılıyor. Peki, Ankara, İstanbul, İzmir iftar vakti bugün kaçta? İşte 6 Mart 2026 iftar vakti ve akşam ezanı saati
BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA? İFTAR VAKTİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
İstanbul’da iftar saati 19:07 olarak belirlenirken, Ankara’da akşam ezanı 18:52’de okunacak. İzmir’de ise iftar vakti 19:16 olarak duyuruldu.
İFTAR DUASI OKUNUŞU
İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.
İFTAR DUASI ANLAMI (DİYANET MEALİ)
Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!