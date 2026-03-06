İftar saati 6 Mart 2026: Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizde iftar saat kaçta okunacak?

İFTAR DUASI OKUNUŞU

İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASI ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!