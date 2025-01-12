İGDAŞ doğalgaz faturalarını 6 aya kadar taksitlendiriyor! Doğalgaz faturası taksitlendirme nasıl yapılır?

7 milyon aboneye sahip İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), kış aylarında doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara 6 aya kadar taksit imkânı sunan bir kampanya başlattı. Aboneler, anlaşma sağlanan 14 banka aracılığıyla faturalarını taksitlendirebilecek. İşte, İGDAŞ’ın taksitli doğalgaz faturası kampanyasıyla ilgili tüm detaylar...