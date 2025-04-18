Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Iğdır'da uydu verici takılan kerkenez, 183 kilometre yol katederek Ermenistan'a uçtu

        Iğdır'da uydu verici takılan kerkenez, 183 kilometre yol katederek Ermenistan'a uçtu

        Türkiye'de ilk defa uydu vericiyle takibe alınan kerkenez, 183 kilometre yol katederek Ermenistan'a uçtu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'dan Ermenistan'a uçtu! Türkiye'de ilkti...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de ilk defa uydu vericiyle takibe alınan kerkenez, bilim insanlarınca anlık olarak izleniyor.

        KuzeyDoğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürdüğü kuş halkalama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

        Gönüllülerce sürdürülen çalışmalarda, yakalama ağlarına takılan kuşlar halkalanarak doğal ortamına salınırken, bazı önemli türler ise uydu vericiyle takibe alınıyor.

        Genellikle yırtıcı türlerin uydudan izlendiği çalışmalar kapsamında bu kez, ağlara takılan kerkeneze (Falco tinnunculus) KuzeyDoğa ekibi uydu verici takıp doğal ortamına saldı.

        REKLAM

        BİR GÜN SONRA ERMENİSTAN'A ULAŞTI

        Türkiye'de daha önce uydu verici takılmayan kerkenez, 8 Nisan'da doğal ortamına bırakıldı. Aynı gün içinde Aras Nehri vadisini kullanarak Iğdır üzerinden uçup 183 kilometre yol kateden ve 1 gün sonra Ermenistan'a ulaşan kerkenez, o tarihten bu yana Ermenistan'ın Urtsadzor köyünde yaşamını sürdürüyor.

        Bu yolculuğu boyunca en fazla 1426 metre yüksekliğe çıkan ve saatte 33,5 kilometre hıza ulaşan kerkenezin anlık verileri bilim insanlarınca izleniyor.

        "İLK KEZ BİR KERKENEZE VERİCİ TAKTIK"

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, merkezlerindeki halkalama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Aynı zamanda uydudan kuş türlerini takip etmeyi sürdürdüklerini anlatan Tutar, "Türkiye'de ilk kez bir kerkeneze verici taktık. Bu kerkenez yetişkin bir dişi, yaklaşık 190 gram ağırlığında ve 6 gramlık bir verici taktık. Şu an verilerini takip ediyoruz" dedi.

        Kerkenezin doğadaki önemli türlerden biri olduğunu ve uydu vericiden gelecek verilerin önemli olduğunu ifade eden Tutar, "Çok hızlı bir şekilde yer değiştirdi. Yırtıcı kuşların hareketlerini takip etmek daha önemli çünkü onlar göç esnasında daha çok boğaz kısımları takip ederek yol alıyorlar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kerkenez
        #Iğdır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?