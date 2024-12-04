Iğdır'daki erozyon sahasında fıstık üretilecek

Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'ın Aralık ilçesindeki erozyon sahası, en büyük erozyonla mücadele alanları arasında yer alıyor.

Iğdır Üniversitesi, söz konusu sahanın değerlendirilmesi, erozyonun durdurulması ve bölgeye ekonomik girdi sağlanması maksadıyla çalışma başlattı.

Akademisyenlerce 2 yıllık süreçte birçok bitki türünün ekildiği alanda Antep fıstığından verim alınınca 350 dönümlük yer, Milli Emlak'tan üniversiteye tahsis edildi.

Sahaya, kapari bitkisinden yer fıstığına, 25 üzüm türünden lavantaya kadar birçok bitkinin ekim ve dikiminin yapıldığını dile getiren Alma, yapılan plan çerçevesinde 35 dönüm kadar bir yeri kapattıklarını, 480 aşılı Antep fıstığı fidanının toprakla buluşturduklarını anlattı.

Projeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de destek verdiğinin altını çizen Alma, "Antep fıstığı tuza ve kuraklığa dayanıklı bitkilerden olup herhangi bir sulama riski taşımamaktadır hatta çok su bile bitkiyi strese koyup büyümesine mani olabilecektir" diye konuştu.