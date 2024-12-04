Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Iğdır'daki erozyon sahasında fıstık üretilecek | Son dakika haberleri

        Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek

        Türkiye'nin en büyük erozyonla mücadele ve kurak sahalarından olan Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek. Iğdır Üniversitesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamında alanın 35 dönümlük bölümüne 480 aşılı Antep fıstığı fidanı dikildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'daki erozyon sahasında fıstık üretilecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'ın Aralık ilçesindeki erozyon sahası, en büyük erozyonla mücadele alanları arasında yer alıyor.

        Iğdır Üniversitesi, söz konusu sahanın değerlendirilmesi, erozyonun durdurulması ve bölgeye ekonomik girdi sağlanması maksadıyla çalışma başlattı.

        Akademisyenlerce 2 yıllık süreçte birçok bitki türünün ekildiği alanda Antep fıstığından verim alınınca 350 dönümlük yer, Milli Emlak'tan üniversiteye tahsis edildi.

        Üniversitenin hayata geçirdiği "Antep Fıstığı Bahçesi Projesi" kapsamında Aralık Erozyon Sahası'nın 35 dönümlük bölümüne 480 aşılı Antep fıstığı fidanı dikildi.

        REKLAM

        Iğdır'da Antep fıstığının üretilmesi, ekonomiye ve yöreye katkı sağlanması hedeflenen projeyle yöredeki çorak toprakların değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Aralık Erozyon Sahası'nda yaklaşık 2 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Sahaya, kapari bitkisinden yer fıstığına, 25 üzüm türünden lavantaya kadar birçok bitkinin ekim ve dikiminin yapıldığını dile getiren Alma, yapılan plan çerçevesinde 35 dönüm kadar bir yeri kapattıklarını, 480 aşılı Antep fıstığı fidanının toprakla buluşturduklarını anlattı.

        Projeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de destek verdiğinin altını çizen Alma, "Antep fıstığı tuza ve kuraklığa dayanıklı bitkilerden olup herhangi bir sulama riski taşımamaktadır hatta çok su bile bitkiyi strese koyup büyümesine mani olabilecektir" diye konuştu.

        Antep fıstığının Iğdır'ın geleceği için önemli bir tür olacağına işaret eden Alma, "Antep fıstığı üretiminde dünyada üçüncü sıradayız, birinci sıra İran, ikinci ABD, üçüncü Türkiye. Dolayısıyla birçok boş alanımız var, bunları Antep fıstığı ile yeşillendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

        Rektör Alma, şunları kaydetti: "Antep fıstığının hem kuru hem de endüstriyel olması, aynı zamanda su istememesi çok muazzam bir imkan sağlıyor. Antep fıstığının Iğdır'ın geleceğini tayin edecek bir bitki olduğunu düşünüyoruz. Bizim burada rol model pozisyonumuz var. Halkımıza, çiftçilerimize bunu tek tek anlatıyoruz, çiftçilere hoca tayin ederek Çiftçi Eğitim Merkezi'mizde bunu anlatarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Gelecekte Antep fıstığının adını 'Iğdır fıstığı' konumuna getirmeyi düşünüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Iğdır Haberleri
        #aralık erozyon sahası
        #antep fıstığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı