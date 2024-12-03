Iğdır FK: 2 - Muş Spor: 3 | MAÇ SONUCU Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK, evinde TFF 3. Lig'de mücadele eden Muş Spor'a 3-2 mağlup oldu. Yakup Alkan (2) ve Cem Çelik'in golleriyle kazanarak büyük bir sürprize imza atan Muş Spor, adını bir üst tura yazdırdı.

Habertürk Giriş: 03.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:32 facebook

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