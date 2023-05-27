

Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Iğdır Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, 2 ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Kupa töreninde konuşan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, Iğdır FK'yı önce Bölgesel Amatör Ligi'nden (BAL) 3'üncü Lig'e çıkarttıklarını söyledi. Alagöz, "3'üncü Lig'e çıktığımızda Iğdır'da maalesef spor tesisleri yoktu. Gençlerimiz spordan uzaklaşmıştı. Kısa sürede tesislerimizi ve Iğdır'da yakışır stadyumdaki tribünleri yaptık. Geçen yıl final maçında penaltılarda 2'nci Lig'e gitme şansımızı kaybetmiştik, o gün çok üzülmüştüm. Üzüntülerden hayır aramıştık, demek ki bazı şeyleri eksik yapmıştık diye düşündük. Bu yıl eksik yaptığımız, gördüğümüz şeyleri daha doğru yaptık ve bu yıl Iğdır FK; Türkiye'de herkesçe sevilen, kabul gören, şampiyon bir takım oldu. Hedefimiz Süper Lig'e gitmek, Allah yolumuz açık etsin" diye konuştu.

TFF Başkan Mehmet Büyükekşi; Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, gelecek sezon mücadele edecekleri TFF 2'nci Lig'de başarılar diledi. Büyükekşi, şampiyon takıma kupasını verirken, futbolculara da madalyalarını taktı. Şampiyonluk töreni havai fişek gösterisi ve sanatçılar Alişan ve Ebru Yaşar'ın verdiği konserlerle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2023-05-27 11:12:42



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