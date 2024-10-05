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        Annesi işten çıkarılan Ecrin, derslerini eylem çadırında yapıyor

        IĞDIR'da 204 arkadaşıyla birlikte işten çıkarılan Sibel Yavuz'un (30) ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi kızı Ecrin Mina Yavuz (6), ödevlerini oturma eyleminin sürdüğü çadırda yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:25
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        Annesi işten çıkarılan Ecrin, derslerini eylem çadırında yapıyor
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        IĞDIR'da 204 arkadaşıyla birlikte işten çıkarılan Sibel Yavuz'un (30) ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi kızı Ecrin Mina Yavuz (6), ödevlerini oturma eyleminin sürdüğü çadırda yapıyor.

        Kentte '31 Mart Yerel Seçimleri'nde, Belediye Başkanlığı görevine gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz'da gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da başladıkları oturma eylemini sürdürüyor. Belediye binası önüne kurdukları çadırda eylem yapan işçilerden Sibel Yavuz'un, Hüsnü Özyeğin İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi kızı Ecrin Mina, ödevlerini burada yapıyor. Sabah saatlerinde çadıra gelen Ecrin Mina, öğleden sonra okuluna gidiyor.

        Belediyeye ait kütüphanede çalışırken DEM Parti'li belediye yönetimi tarafından temizlik işlerine görevlendirildikten sonra işine son verildiğini belirten Sibel Yavuz, "Eylem sebebiyle 1'inci sınıfa giden kızım Ecrin Mina'nın ödevlerini evde yapamıyoruz. Onunla çadırda derslerini tamamlıyoruz. İşsiz olduğumuz için kırtasiye malzemelerini alamıyoruz. İnşallah bir an evvel işimize döneriz" dedi.

        Annesinin de katıldığı eylem sebebiyle vaktinin çoğunu çadırda geçirdiği belirten Ecrin Mina, çok fazla ses olması sebebiyle ev ödevlerini yaparken zorlandığını söyledi. Ecrin Mina, annesinin bir an evvel işine geri dönmesini istedi.

        Bu arada Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, haklarını geri alıncaya kadar eylemlerinin süreceğini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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