Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde

        HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - Aras Dağları ile Ağrı Dağı eteklerindeki ovada kurulu bulunan Iğdır'da, rüzgar sirkülasyonun olmaması nedeniyle hava kirliliği kritik seviyelerde seyrediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - Aras Dağları ile Ağrı Dağı eteklerindeki ovada kurulu bulunan Iğdır'da, rüzgar sirkülasyonun olmaması nedeniyle hava kirliliği kritik seviyelerde seyrediyor.

        Doğal gaz dönüşümünün sürdüğü kentte, kırsal kesimde kullanılan kalitesiz yakıtlar kirliliği artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

        Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre 1 Aralık'ta Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili olan Iğdır'da, rüzgar sirkülasyonunun olmaması nedeniyle havadaki kirlilik yazın da kışın da kritik seviyelerde yer alıyor.

        Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden "Çevre Bilimleri" alanında çalışma yürüten Doç Dr. Aysun Altıkat, AA muhabirine, Iğdır'ın Türkiye’nin en kirli hava sahasına sahip şehri olduğunu söyledi.

        Kentte yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da ciddi hava kirliliğinin oluştuğunu ifade eden Altıkat, şöyle konuştu:

        "Iğdır'ın topografik yapısıyla alakalı bir durum. Iğdır bir ovada çanak içerisinde bulunuyor. Hem köy hem de merkez yerleşim yerleri genellikle bu ovada yer alıyor. Ciddi bir hava sirkülasyonundan da uzak. Iğdır'da olması gereken rüzgar hızı hiçbir zaman yeterli düzeyde olmuyor. Dolayısıyla hiçbir kirletici, rüzgarla beraber sirkülasyona kapılıp uzaklaşamıyor. Kışın çok fazla hava kirliliği var ve Iğdır'daki hava kirliliğinin temel sebebi de partikül maddeler."

        - "Kışların sert koşullarda geçmesi partikülün düşmesini engelliyor"

        Altıkat, havada asılı halde bulunan çok küçük katı ya da sıvı parçacıklar olan partiküllerin değerlerinin kasım ayında yüksek seviyede çıktığını anlattı.

        Kentte doğal gaz dönüşümü çalışmalarının hızla devam ettiğine işaret eden Altıkat, "Evet çok ciddi bir dönüşüm var fakat yeterli değil çünkü bir taraftan da nüfus artıyor. Bir yandan da küresel ısınma sebebiyle yazlarımız giderek sıcak olacak, kışlar da giderek soğuk olacak. Dolayısıyla kışın çok daha fazla yakıt tüketilecek. Yazın da rüzgar erozyonuyla meydana gelen partikül madde kuraklıktan ötürü, yağışla beraber çökelmediği için hep sınır değerlerinin her zaman üzerinde olacak. Dolayısıyla Iğdır'ın nüfusunun artmış olması hem de kışların giderek sert koşullarda geçiyor olması Iğdır ilindeki partikül maddenin ne yazık ki düşmesini engelliyor." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün mart ayında "temiz hava eylem planı" hazırladığını belirten Altıkat, "Oradaki eylem planları üzerinden gidilirse, partikül maddede çok ciddi azalmalar gözleneceği ümidindeyim. Nüfus artışına rağmen çok ciddi azalmalar gözleneceği ümidindeyim. Evet Iğdır için çok hızlı bir şekilde doğal gaz tamamlanmalı. Devlet teşviğiyle, insanların gayretiyle bir şekilde doğal gaz geçişi tamamen bitmeli. Iğdır'da tek bir bile kalitesiz yakıt kullanmasına Iğdır ilinin atmosferinin, havasının tahammülü yok. Dolayısıyla bu dönüşümün çok hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu
        Iğdır'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu
        Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
        Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
        Iğdır ile Nahçıvan arasında "kardeş okul" protokolü imzalandı
        Iğdır ile Nahçıvan arasında "kardeş okul" protokolü imzalandı
        Iğdır'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Iğdır'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Ağrı Dağı dolunay ile görüntülendi
        Ağrı Dağı dolunay ile görüntülendi
        Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: Kalaşnikof tüfeği ve 264 fişek ele g...
        Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: Kalaşnikof tüfeği ve 264 fişek ele g...