Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde

HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - Aras Dağları ile Ağrı Dağı eteklerindeki ovada kurulu bulunan Iğdır'da, rüzgar sirkülasyonun olmaması nedeniyle hava kirliliği kritik seviyelerde seyrediyor.

Doğal gaz dönüşümünün sürdüğü kentte, kırsal kesimde kullanılan kalitesiz yakıtlar kirliliği artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre 1 Aralık'ta Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili olan Iğdır'da, rüzgar sirkülasyonunun olmaması nedeniyle havadaki kirlilik yazın da kışın da kritik seviyelerde yer alıyor.

Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden "Çevre Bilimleri" alanında çalışma yürüten Doç Dr. Aysun Altıkat, AA muhabirine, Iğdır'ın Türkiye’nin en kirli hava sahasına sahip şehri olduğunu söyledi.

Kentte yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da ciddi hava kirliliğinin oluştuğunu ifade eden Altıkat, şöyle konuştu:

"Iğdır'ın topografik yapısıyla alakalı bir durum. Iğdır bir ovada çanak içerisinde bulunuyor. Hem köy hem de merkez yerleşim yerleri genellikle bu ovada yer alıyor. Ciddi bir hava sirkülasyonundan da uzak. Iğdır'da olması gereken rüzgar hızı hiçbir zaman yeterli düzeyde olmuyor. Dolayısıyla hiçbir kirletici, rüzgarla beraber sirkülasyona kapılıp uzaklaşamıyor. Kışın çok fazla hava kirliliği var ve Iğdır'daki hava kirliliğinin temel sebebi de partikül maddeler."

- "Kışların sert koşullarda geçmesi partikülün düşmesini engelliyor"

Altıkat, havada asılı halde bulunan çok küçük katı ya da sıvı parçacıklar olan partiküllerin değerlerinin kasım ayında yüksek seviyede çıktığını anlattı.

Kentte doğal gaz dönüşümü çalışmalarının hızla devam ettiğine işaret eden Altıkat, "Evet çok ciddi bir dönüşüm var fakat yeterli değil çünkü bir taraftan da nüfus artıyor. Bir yandan da küresel ısınma sebebiyle yazlarımız giderek sıcak olacak, kışlar da giderek soğuk olacak. Dolayısıyla kışın çok daha fazla yakıt tüketilecek. Yazın da rüzgar erozyonuyla meydana gelen partikül madde kuraklıktan ötürü, yağışla beraber çökelmediği için hep sınır değerlerinin her zaman üzerinde olacak. Dolayısıyla Iğdır'ın nüfusunun artmış olması hem de kışların giderek sert koşullarda geçiyor olması Iğdır ilindeki partikül maddenin ne yazık ki düşmesini engelliyor." dedi.