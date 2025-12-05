Iğdır ile Nahçıvan arasında "kardeş okul" protokolü imzalandı

Iğdır Milli Eğitim Vakfı (MEV) Anadolu Lisesi ile Nahçıvan Üniversitesi Teknik Koleji arasında "kardeş okul" protokolü imzalandı.

Iğdır Azerbaycan Evi'nin girişimiyle düzenlenen protokol, Türkiye ve Nahçıvan heyetlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Programa, Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Teknik Koleji Müdürü Asef Rüşenov, Iğdır MEV Anadolu Lisesi Müdürü Ali Ekber Acar, Iğdır ve Nahçıvan'dan öğrenciler katıldı.

Burada eğitimde işbirliği, kültürel paylaşım, öğrenci-öğretmen ziyaretleri, ortak atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinlikleri kapsayan protokolü imzalayan heyetler, iki okulu "kardeş" ilan etti.

Azerbaycan Evi'ndeki programda konuşan Ziya Zakir Acar, amaçlarının her iki tarafın gençlerinin birbirlerine daha fazla yakınlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bilimi, sanatı, kültürü ve dostluğu paylaşabilecek ortak platform oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Acar, "Sevgili öğrenciler, özellikle siz hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın geleceğisiniz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bugün kurduğunuz arkadaşlıklar yarın iki ülkenin biliminde, kültüründe, diplomasisinde, sanatında yankı bulacak, büyük işleri birlikte yapmanıza vesile olacaktır." dedi.