        Iğdır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 07.12.2025 - 15:33
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe (Dk. 86 Melih Akyüz), Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 73 Özder Özcan), Bruno (Dk. 73 Koita), Conte, Mendes (Dk. 86 Abdul Malik Yılmaz), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Suarez), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 77 Demir Yavuz), Hasan Alp Kaya, Aslan Atay (Dk. 46 Ali Arda Yıldız), Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 89 Doğuhan Asım Dübüş), Ahmet Arda Birinci (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Dk. 77 Kayra Saygan), Yusuf Buğra Demirkıran, Halil Eray Aktaş

        Goller: Dk. 7 Fofana, Dk. 32, 64 ve 69 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 56 Sefa Gülay (Adana Demirspor)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

