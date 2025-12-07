Ağrı Dağı'na yapılan 75 kilometrelik "turizm ve güvenlik yolu" tamamlandı

BÜLENT MAVZER - SABRİ SARCAN - Ağrı Dağı'nda hayvancılık, turizm ile güvenliği güçlendirmek amacıyla başlatılan turizm ve güvenlik yolu projesinin üçüncü etap çalışmaları tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Iğdır Valiliği tarafından yapımı sürdürülen ve daha önce ilk 2 etabı tamamlanan yolun üçüncü bölümü de bitirildi.

Yol, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın Korhan bölgesinden başlayarak iki dağ arasındaki Serdarbulak Yaylası üzerinden Doğubayazıt sınırlarına kadar uzanıyor.

Çalışmaların ilk etabında 15,3 kilometre, ikinci etabında ise 32,5 kilometrelik bölüm tamamlanmıştı, üçüncü etabın da sona ermesiyle yolun toplam uzunluğu 75 kilometreye ulaştı.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından dağın diğer yakasında yürütülen çalışmaların da birleşmesiyle güzergah bütünlük kazanmış oldu.

Terörden arındırıldıktan sonra özellikle doğa sporlarına ilginin hızla arttığı Ağrı Dağı'na ulaşımı kolaylaştıracak yol sayesinde, bölgeye gelen doğasever ve dağcı sayısının da artacağı öngörülüyor.