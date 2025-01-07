Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır İş Mahkemesi, 199 işçinin işe iadesine karar verdi

        IĞDIR Belediyesi'nde çalışırken kendilerine gelen SMS ile işten çıkarılan 202 işçinin İş Mahkemesi'ne açtıkları dava sonuçlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır İş Mahkemesi, 199 işçinin işe iadesine karar verdi
        ABONE OL

        IĞDIR Belediyesi'nde çalışırken kendilerine gelen SMS ile işten çıkarılan 202 işçinin İş Mahkemesi'ne açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, 199 işçinin göreve iadesine karar verirken, 3 işçinin ise dava açması için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için taleplerini reddetti.

        Iğdır'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 belediye işçisi, 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı. 204 işçiden 202'si işe dönüş için Iğdır İş Mahkemesi'ne dava açtı. Iğdır İş Mahkemesi'ndeki dava bugün sonuçlandı. Belediye-İş Sendikası avukatları Ali Kılıç, Baki Demirhan ve Barış Balcı'nın izlediği duruşmada İş Mahkemesi, 199 işçinin göreve iadesine karar verirken, 3 işçinin ise dava açması için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için taleplerini reddetti.

        Duruşma sonrası adliye çıkışı açıklama yapan Avukat Baki Demirhan, "204 işçinin iş akitleri feshedilmişti. Bu süreç içerisinde işe iade davası açtık. Bugün itibarıyla dava sonuçlandı. Dava açan 202 kişiden 199'unun işe iadesine karar verdi. 3 kişinin de dava açmak için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için davaları reddedildi. Bundan sonraki süreçte Iğdır Belediye Başkanlığı istinaf yoluyla itiraz edecektir. İtiraz sonrası istinafta davanın lehimize bitmesi durumunda işe iadeyle ilgili gerekli süreci başlatacağız. Belediyenin işe almama durumunda mahkeme tazminat miktarlarını da tespit etti. İşe alınmaması durumunda tazminatların tahsili için icraya başvuracağız" diye konuştu.

        'HİÇBİR EMEK, SONUÇSUZ KALMIYOR

        Duruşma sonrası işçilerin eylem yaptığı çadıra giderek bilgi veren Avukat Ali Kılıç, "Hukuk mücadelesinde mahkeme davamızı kabul etti. Arkadaşlarımızın işe iadesine karar verdi. Prosedür devam ediyor. Karar yazılacak. Bir ay karar yazma süresi var. Davamız kısa sürede bitti. Daha da taçlanması sizin işe başlatılmasıyla gerçekleşir. Verdiğimiz mücadele bunun için. Dün de Polonez işçileri, süreçlerini tamamladı. Onların mücadelesini de yürekten kutluyoruz. Hiçbir emek, mücadele sonuçsuz kalmıyor. Umarım bütün işçilerin mücadelesi mutlu bir şekilde olumlu bir şekilde sonuçlanır. Sizin de işe iadenizle sonuçlanır. Herkesi kutluyorum" dedi.

        Iğdır Belediyesi önünde 8 Temmuz'dan beri eylemde olan işçilerden Sevtap Aras, çok mutlu olduklarını belirterek, yaklaşık 6 ay süren hukuk mücadelesi sonucu davalarının sonuçlandığını ve işe dönüşlerinin kabul edildiğini söyledi. Aras, belediye yetkililerine de seslenip, kısa sürede işe alımlarının sağlanmasını istedi. Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan, mahkemenin kararının işçiler adına sevindirici olduğunu belirterek, işçilerin işe iade süreçlerini yakından takip edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Yerin altındaki Tuz Mağaraları'nın maskotu "Duman" turistlere eşlik ediyor
        Yerin altındaki Tuz Mağaraları'nın maskotu "Duman" turistlere eşlik ediyor
        Ağrı Dağı'nın eteğindeki su maymunları beslenirken görüntülendi
        Ağrı Dağı'nın eteğindeki su maymunları beslenirken görüntülendi
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi kış aylarında da turistleri ağırlıyor
        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi kış aylarında da turistleri ağırlıyor