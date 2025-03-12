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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır Spor'u ziyaret etti

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:40
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır Spor'u ziyaret etti
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        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.

        Iğdır'da dün düzenlenen iftar yemeğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen 72 yıl aradan sonra şehrin 1'nci Lig hasretini bitiren Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti. Tesisleri gezdiren kulüp başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, kulüp hakkında bilgi verdi. Başkan Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.

        Futbol tesislerini çok beğendiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cantürk Alagöz’ü tebrik etti. Erbaş, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmeniz taktire şayandır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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