Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır Spor'u ziyaret etti

Futbol tesislerini çok beğendiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cantürk Alagöz’ü tebrik etti. Erbaş, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmeniz taktire şayandır" dedi.

Iğdır'da dün düzenlenen iftar yemeğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen 72 yıl aradan sonra şehrin 1'nci Lig hasretini bitiren Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti. Tesisleri gezdiren kulüp başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, kulüp hakkında bilgi verdi. Başkan Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.

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