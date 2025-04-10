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        3 lisenin yakınındaki üst geçit , 'Yol uzuyor' diye kullanılmıyor

        IĞDIR'da, 3 lisenin bulunduğu çevre yolu üzerine 15 yıl önce kurulan üst geçidi, öğrenciler ve vatandaşlar, 'Yolumuzu uzatıyor' diyerek kullanmıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:05
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        3 lisenin yakınındaki üst geçit , 'Yol uzuyor' diye kullanılmıyor
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        IĞDIR'da, 3 lisenin bulunduğu çevre yolu üzerine 15 yıl önce kurulan üst geçidi, öğrenciler ve vatandaşlar, 'Yolumuzu uzatıyor' diyerek kullanmıyor. Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, "Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış" dedi.

        Söğütlü Mahallesi’nden geçen çevre yolu üzerindeki Iğdır Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri ile vatandaşların kullanması için yaklaşık 15 yıl önce kurulan üst geçit ‘Yolumuzu uzatıyor’ denilerek kullanılmıyor. Her gün ölümü göze alıp yolun karşısına geçen öğrenciler ile vatandaşların ölüme davetiye çıkardığını söyleyen Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, buna kısa sürede bir önlem alınmasını istedi. Sinay, "Köprünün bulunduğu çevre yolunun hemen yanında yüzerce öğrencinin eğitim gördüğü 3 lise bulunmakta. Bu okula gidip gelen öğrenciler ve vatandaşlar maalesef üst geçidi kullanmıyor. Öğrencilerin karşıya geçtiği yolda ne ışık ne de yaya geçidi var. Geçidi kullanmayan öğrenciler araçların hızla seyrettiği yolda ölüme davetiye çıkarıyor. Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış. Yetkililer, yola tel örgü çekerek yayaları üst geçit kullanılmak zorunda bırakmalı. Bugüne kadar ölümlü ve birçok yaralamalı kazaya neden olan yolun kullanılmaması için kurulan üst geçide bakıldığında ayak izinin olmaması buranın hiç kullanılmadığını gösteriyor" diye konuştu.

        Bölgedeki bir lisede eğitim gören Yasin Gürcan (16) ise "Üst geçit yolumuzu çok uzatıyor. Burası kestirme olduğu için tercih ediyoruz. Yola tel örgü çekilirse mecbur kullanmak zorunda kalırız" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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