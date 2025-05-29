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        Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

        IĞDIR'da araması bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyalara zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyalarıyla oynadıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen adliye çalışanı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:47
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        Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
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        IĞDIR'da araması bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyalara zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyalarıyla oynadıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen adliye çalışanı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda araması çıkan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları belirlenen adliye çalışanı M.H., T.Ç. ve Ü.Y. gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında, 102 bin TL, 10 bin 200 dolar, 3 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 5 flash bellek, 2 SSD disk, 6 CD/DVD, 1 ajanda ile muhtelif belgeler ele geçirildi. Haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, 28 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.H. savcılıktan serbest bırakılırken, T.Ç. ve Ü.Y. isimli şahıslar ise tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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