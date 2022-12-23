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IĞDIR (AA) - Hakkari'de görev yaparken 2019'da Doğanlı mezrasında PKK terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay adına Iğdır'da kütüphane kuruldu.

Kardeş Köy Okulları Topluluğu, şehit Dolunay'ın adının yaşatılması amacıyla Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü İlk ve Ortaokulu binasındaki boş bir sınıfın kütüphaneye çevrilmesi için çalışma başlattı.

Proje öncüsü olan Hilal Kalafat'ın organizesiyle başlanılan projede, şehit Dolunay'ın silah arkadaşları ve gönüllüleri katkıda bulundu.

Bu kapsamda, okul içindeki boş bir sınıfın kütüphaneye çevrilmesi için Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de desteğiyle çalışma yapıldı.

Yaklaşık 8 gün süren çalışmalar sonucu hazır hale getirilen kütüphane, törenle okuldaki öğrencilerin kullanımına açıldı.

Törene Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, proje yürütücüsü Hilal Kalafat, şehit Dolunay'ın annesi Zehra Dolunay, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Vali Sarıibrahim, törende, Türk milletinin Anadolu topraklarında yaşadığı mücadelenin bin yıldır devam ettiğini, bunun birlik ve beraberlik mücadelesi olduğunu söyledi.

"Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize uzanan bütün elleri kırmak, yok etmek Türk milletinin geçmişine, dedesine borcudur." diyen Sarıibrahim, Anadolu topraklarında bunun dün de yapıldığını, yarın karşılarına çıktığında yine yapacaklarını vurguladı.

- "Anadolu toprağında bir ve bütünüz"

Yapılan çalışmanın gelecek nesiller için çok kıymetli olduğunu belirten Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Bugün bu kütüphanelerde, bu okul binalarında çocuklar şehitlerin anılarını yaşayarak bu topraklarda verilen mücadeleyi en iyi şekilde anlayacaklardır. Bu coğrafyada öğretmeniyle, askeriyle, polisiyle, memuruyla bütün kamu görevlileriyle, bütün sivil vatandaşlarımızla beraber terör unsurlarına karşı verdiğimiz mücadelede bizlere destek veren, işini en iyi yaparak bu işi taçlandıran herkesin ellerinden öpüyorum. Bu Anadolu toprağında bir ve bütünüz, bunu bütün dünyaya dün gösterdik, yarın da gösteririz. Bu çocukların içinden çıkacak Mutlay Sayanlar, Aziz Sancarlar, dünyada bizi tanıtacak bilim adamları, doktorlar, öğretmenler bizim bu mücadeleyi kazandığımız günü gösterecektir."

Şehidin annesi Zehra Dolunay da İzmir'den geldiğini belirterek, kütüphanenin kurulumunda katkısı olan herkese teşekkür etti.

Duygulandığını ifade eden Dolunay, "Çok sevindim, üzüntülüyüm ama çok da onurluyum. Hepinize teşekkür ederim, hakkınızı helal edin." dedi.

- "Onların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz"

Proje öncüsü Hilal Kalafat ise 30 yaşında şehit düşen Güngör Dolunay'ın yurdun dört bir yanında fedakarca görev yapan binlerce Türk askeri, polisi ve jandarmasından biri olduğunu belirtti.

Sürdürdükleri projeler hakkında bilgi veren Kalafat, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bu topraklarda özgürce büyümesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz adına devlet okullarımıza ve kurumlarımıza şehit kütüphaneleri, sanat, müzik atölyeleri, ana sınıfları yapmaya devam ediyoruz. Onlar bu dünyada az yaşadılar ama biz onların isimlerinin çok yaşamasını istiyoruz. Yeni yetişen nesillerin 'kimmiş bu şehitler' demelerini, araştırmalarını, dualarında yer vermelerini istiyoruz. Bugün burada 569'ncu projemizi gerçekleştiriyoruz ve devlete bağlı kurumlarımızda onların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz."





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