Iğdır'da sulama kanalına sıkışan balıklar kurtarıldı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da sulama kanalındaki birikintiye sıkışan balıklar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Aralık ilçesinde vatandaşlar, sulama kanalına sıkışmış balıkları görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen belediye ekipleri, ilk olarak itfaiye aracıyla kanala temiz su bıraktı.

Ekiplerin daha sonra uzun uğraşlar sonucu topladığı balıklar, Aras Nehri'nden gelen bir dereye nakledildi.

Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, AA muhabirine, nisan ayında tarım arazileri için kullanılan suyun kasım ayında kesildiğini söyledi.

Bu nedenle kanallarda su birikintisi oluştuğunu ifade eden Güzelkaya, "Bu birikintinin içinde kalan balık, kurbağa ve kaplumbağalar yaşam mücadelesi veriyor. Biz de onları kurtarıyoruz." dedi.





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