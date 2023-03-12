Iğdır'a gelen depremzede çocuklar doğal ve turistik alanları gezdi

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IĞDIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Iğdır'a gelen afetzede çocuklara, kentteki doğal ve turistik alanlar gezdirildi.

Depremlerin ardından evleri zarar görüp Iğdır'daki misafirhanelerde barındırılan aileler için hem yardımlar hem de adaptasyon çalışmaları sürüyor.

Tuzluca, Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde yaşamını sürdüren afetzede çocuklara yönelik depremin izlerinin silinmesi için kaymakamlıkların girişimiyle gezi programı düzenlendi.

Kent merkezindeki Kılıçlar ve Mehmet Çavuş anıtlarını gezen çocuklar daha sonra Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaralarını gördü.

Gezi sonrası Tuzluca Spor Salonuna geçen çocuklar, burada çeşitli spor ve boyama etkinliklerine katıldı.

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