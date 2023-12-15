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        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:58
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        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için son 1 ay içinde operasyon ve denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, 12 kasten yaralama, 12 hırsızlık, 5 dolandırıcılık, 4 uyuşturucu madde ticareti, 2 nitelikli cinsel saldırı, 1 yağma, 1 kasten öldürme ve çeşitli suçlardan aranan 222 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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