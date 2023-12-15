Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı Iğdır'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Iğdır'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 222 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için son 1 ay içinde operasyon ve denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, 12 kasten yaralama, 12 hırsızlık, 5 dolandırıcılık, 4 uyuşturucu madde ticareti, 2 nitelikli cinsel saldırı, 1 yağma, 1 kasten öldürme ve çeşitli suçlardan aranan 222 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.