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        Iğdır'da Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı anma töreni düzenlendi

        Iğdır'da, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:08 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:08
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        Iğdır'da Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı anma töreni düzenlendi
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        Iğdır'da, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni gerçekleştirildi.

        Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Iğdır Temsilciliği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Valilik yolu girişinde etkinlik düzenlendi.

        Vali Ercan Turan, törende yaptığı konuşmada, Muharrem ayı nedeniyle tüm İslam aleminin hüzünlü olduğunu söyledi.

        Türk milletinin her zaman garibanın ve mazlumun yanında olduğunu belirten Turan, "Atalarımız Anadolu topraklarına Ani'den girdiğinde hep mazlumun yanında olmuştur. Yüzlerce yıl geçmesine rağmen Hazreti Hüseyin'in yassını bu millet bugün bile unutmamış, hemhal olmuş unutmuyoruz, içimizde yaşıyoruz. Kerbela Gazze'dedir, Çanakkale'dedir, 15 Temmuz'dadır. Nerede Hüseyni duruş, nedir Hüseyni duruş. Mazlumun yanında durmaktır, Allah'ın yanında durmaktır, peygamberin yolunda olmaktır." dedi.

        İl Müftüsü Zahit Demirel de Hz. Hüseyin'in yolunun Hazreti Muhammed'in yolu olduğuna işaret etti.

        Demirel, Muharrem ayının herkesin matem ayı olduğuna dikkati çekerek, "Matem ayı olmak birlikte bir mekteptir, bizlere birçok şeyi de öğretiyor. Bu ayda bizim öğrenmemiz gereken Hazreti Hüseyin ve ehli beytin duruşudur. Hazreti Hüseyin müslümanın izzetini korumak ve onurunu ayaklar altında çiğnetmemek için hayatını feda etti. Bu yetmedi evladını Ali Asgar'ı, akrabalarını ve ailesini feda etti." ifadelerini kullandı.

        CAFERİDER Iğdır Temsilcisi Behlül Salmanlı da Muharrem ayının insanlar için hüzün ve keder ayı olduğunu dile getirdi.

        Hazreti Hüseyin'in oğlunu anmak için bir araya geldiklerini aktaran Salmanlı, "Bu ay aynı zamanda ehlibeyt ile ahit tazeleme ayıdır. Aradan asırlar geçmesine rağmen bu topluluk Sünni ve Şii mezhebi ile kimliğine bakılmadan üst kimlik olan İslami kimliği ile hep beraber o sevgiyi idrak etmiş ve o sevgiye lebbeyk demek için bir araya geldik." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı temsilen bebeklerine yeşil ve beyaz kıyafetler giydirerek okunan dua ve mersiyelere eşlik etti.

        Kentin Aralık ilçesindeki Zeynebiye Camii'nde de gerçekleştirilen etkinlikte mersiyeler okundu, gözyaşları döküldü.

        Programın sonunda katılımcılara helva ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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