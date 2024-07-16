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        Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

        Iğdır'da, muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen yüzlerce kişi dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:15
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        Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi
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        Iğdır'da, muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen yüzlerce kişi dua etti.

        Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1385. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programda, il merkezi, ilçeler ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

        Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, sinezenler (ilahi) eşliğinde göğüslerine vurarak Kerbela şehitlerini andı.

        Cami önlerinde ve şehir meydanında toplanan gençlerin söylediği sinezenlerin ardından, meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler okundu.

        Şehitler için duaların edildiği programda, Kerbela olayını anlatan tiyatro oyunu sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

        Kentte, Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın aşura günü programıyla sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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