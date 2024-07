TÜRKAV Iğdır İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Iğdır İl Başkanlığı üyeleri, "Bir Kan, Bir Can" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda konuşlanan Kızılay kan bağış aracında gelen TÜRKAV yönetimi ve üyeleri, kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ına destek verdi.

TÜRKAV Iğdır Şube Başkanı Kurban Parlar, burada yaptığı açıklamada, "Bir Kan, Bir Can" sloganıyla kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Her verilen kanın bir can kurtaracağı inancında olduklarını anlatan Parlar, "Ayrıca içinde bulunduğumuz muharrem ayı nedeniyle vereceğimizi kanın daha da anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle her kesi kan bağışına davet ediyorum. "dedi.