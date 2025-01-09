Mahkemenin işe iade kararı verdiği işçiler, 186 günlük eylemi sonlandırdı

IĞDIR'da İş Mahkemesi'nin işe iade kararı verdiği belediye işçileri, 8 Temmuz'da başladıkları eylemi sona erdirdi. Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, "Bugünlerde toplumsal barış isteyen herkese seslenmek istiyoruz, mahkeme kararımızı uygulayarak, haksızca atılan arkadaşlarımızın işe başlamalarını sağlayarak bu hukuksuzluğu ortadan kaldırın" dedi.

'KAZANDIK'

Iğdır Belediyesi önüne geçen yıl 8 Temmuz'da kurdukları çadırda işe dönüş için mücadele veren işçiler, eylemlerini sonlandırma kararı aldı. Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Kararı değerlendiren Bozan, "Kazandık. Hak, hukuk, adalet dedik. Hak yerini buldu. 186 gündür devam eden eylemimiz sonunda İş Mahkemesi, 199 kişinin haksız yere iş akdinin feshedildiğine ve tekrar işe dönmelerine karar vermiştir. Yüce adaletin vermiş olduğu bu karar, tüm arkadaşlarımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. Adalet tecelli etmiştir. Bugünlerde toplumsal barış isteyen herkese seslenmek istiyoruz; mahkeme kararımızı uygulayarak haksızca, hukuksuzca işten atılan arkadaşlarımızın işe başlamalarını sağlayarak bu hukuksuzluğu ortadan kaldırın. Bizler Iğdır halkıyla kucaklaşarak yaşadığımız bu sıkıntıları tekrar işimize dönerek unutmaya hazırız. Bir an önce mahkeme kararına uyularak işe dönmemizin sağlanması gerekir. Çadır eylemimiz süresince başta Belediye-İş Sendikası yönetimi olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan emekçi işçi kardeşlerimize, onların dostlarına, siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve Iğdır halkına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerek mahkeme kararı gerekse kış şartlarından dolayı işbaşı yapana kadar çadır eylemini geçici bir süre sonlandırıyoruz. Yani herhangi bir olumsuzlukta daha kararlı, daha organize olarak tekrar bir araya geleceğimizi buradan kamuoyuna aktarıyorum. Tüm arkadaşlarıma ve emniyet güçlerimize 186 gündür gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden bizlerle bu eylemi yürüttükleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.