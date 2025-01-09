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        Mahkemenin işe iade kararı verdiği işçiler, 186 günlük eylemi sonlandırdı

        IĞDIR'da İş Mahkemesi'nin işe iade kararı verdiği belediye işçileri, 8 Temmuz'da başladıkları eylemi sona erdirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:30
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        Mahkemenin işe iade kararı verdiği işçiler, 186 günlük eylemi sonlandırdı
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        IĞDIR'da İş Mahkemesi'nin işe iade kararı verdiği belediye işçileri, 8 Temmuz'da başladıkları eylemi sona erdirdi. Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, "Bugünlerde toplumsal barış isteyen herkese seslenmek istiyoruz, mahkeme kararımızı uygulayarak, haksızca atılan arkadaşlarımızın işe başlamalarını sağlayarak bu hukuksuzluğu ortadan kaldırın" dedi.

        Kentte 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 belediye işçisi, 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı. 204 işçiden 202'si, işe dönüş için Iğdır İş Mahkemesi'ne dava açtı. Iğdır İş Mahkemesi'ndeki dava, 7 Ocak'ta sonuçlandı. İş Mahkemesi, 199 işçinin göreve iadesine karar verirken, 3 işçinin ise dava açması için gerekli olan 6 aylık hizmetleri olmadığı için taleplerini reddetti.

        'KAZANDIK'

        Iğdır Belediyesi önüne geçen yıl 8 Temmuz'da kurdukları çadırda işe dönüş için mücadele veren işçiler, eylemlerini sonlandırma kararı aldı. Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Kararı değerlendiren Bozan, "Kazandık. Hak, hukuk, adalet dedik. Hak yerini buldu. 186 gündür devam eden eylemimiz sonunda İş Mahkemesi, 199 kişinin haksız yere iş akdinin feshedildiğine ve tekrar işe dönmelerine karar vermiştir. Yüce adaletin vermiş olduğu bu karar, tüm arkadaşlarımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. Adalet tecelli etmiştir. Bugünlerde toplumsal barış isteyen herkese seslenmek istiyoruz; mahkeme kararımızı uygulayarak haksızca, hukuksuzca işten atılan arkadaşlarımızın işe başlamalarını sağlayarak bu hukuksuzluğu ortadan kaldırın. Bizler Iğdır halkıyla kucaklaşarak yaşadığımız bu sıkıntıları tekrar işimize dönerek unutmaya hazırız. Bir an önce mahkeme kararına uyularak işe dönmemizin sağlanması gerekir. Çadır eylemimiz süresince başta Belediye-İş Sendikası yönetimi olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan emekçi işçi kardeşlerimize, onların dostlarına, siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve Iğdır halkına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerek mahkeme kararı gerekse kış şartlarından dolayı işbaşı yapana kadar çadır eylemini geçici bir süre sonlandırıyoruz. Yani herhangi bir olumsuzlukta daha kararlı, daha organize olarak tekrar bir araya geleceğimizi buradan kamuoyuna aktarıyorum. Tüm arkadaşlarıma ve emniyet güçlerimize 186 gündür gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden bizlerle bu eylemi yürüttükleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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