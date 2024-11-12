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        Iğdır'da 3 hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı

        Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:57
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        Iğdır'da 3 hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı
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        Iğdır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında farklı suçlardan 10 yıldan fazla hapis cezası bulunan 3 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce kırsal alanda düzenlenen operasyonla söz konusu 3 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, jandarma ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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