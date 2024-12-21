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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:00
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Alpaslan Şen, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin, Alim Öztürk (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Alperen Selvi), Mert Çölgeçen, Eysseric (Dk. 80 Liço), Burak Altıparmak, Thuram (Dk. 65 Guimaraes), Regattin, Burak Çoban (Dk. 65 Halil Ibrahim Sönmez), Aleksic

        Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 45 Muhammed Enes Salik), Erşan Yaşa, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Furkan Söyler, Ferhat Canlı (Dk. 87 Halil İbrahim Atcı), Mehmet Emin Taştan (Dk. 62 Osman Katipoğlu), Murat Şamil Güler (Dk. 34 Umut Tanış), Mehmet Güneş, Kerem Altunışık (Dk. 46 Enes Nas)

        Goller: Dk. 8 Aleksic, Dk. 28 Eysseric, Dk. 58 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kart: Dk. 84 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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