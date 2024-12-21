Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Alpaslan Şen, Kürşathan Akın, Mehmet Dura
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin, Alim Öztürk (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Alperen Selvi), Mert Çölgeçen, Eysseric (Dk. 80 Liço), Burak Altıparmak, Thuram (Dk. 65 Guimaraes), Regattin, Burak Çoban (Dk. 65 Halil Ibrahim Sönmez), Aleksic
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 45 Muhammed Enes Salik), Erşan Yaşa, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Furkan Söyler, Ferhat Canlı (Dk. 87 Halil İbrahim Atcı), Mehmet Emin Taştan (Dk. 62 Osman Katipoğlu), Murat Şamil Güler (Dk. 34 Umut Tanış), Mehmet Güneş, Kerem Altunışık (Dk. 46 Enes Nas)
Goller: Dk. 8 Aleksic, Dk. 28 Eysseric, Dk. 58 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 84 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
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