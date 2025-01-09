Iğdır'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Iğdır'da, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Iğdır'da, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin sürdürdüğü çalışma sonucu 8 aydır aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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