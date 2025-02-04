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        Iğdır FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü evinde Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:20
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        Iğdır FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü evinde Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışmaya başlayan takım, ısınma, dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

        Takımı, yeni teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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