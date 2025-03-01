Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatçı Çorum FK maçının ardından

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Bizim takımımız bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir takım ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde konuk ettiği Ahlatçı Çorum FK'yi 1-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, performanslarından dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Çok iyi bir oyun konsantrasyonu, çok iyi bir mücadele ve oyunun her anında kalan bir grup var. Hepsini tebrik ediyorum. Oyunun genel başlangıcına baktığımızda Çorum FK takımı bu lig içerisinde gerçekten oyun aklı olan, oyunu hangi durumlarda veya hangi pozisyonda nerelerde oynayacağını çok iyi bilen takımlardan bir tanesi. Geriden oyun kurarak, bölgeler arası geçişi çok iyi yaparak ve bununla beraber sekiz oyuncularının çok hareketliliği ve orta sahadaki dinamik oyun bence bu lig içerisindeki en iyi takımlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldığını aktaran Çavuş, şunları kaydetti:

"Bu galibiyet bizim için yeterli değil. Bizim takımımız bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir takım ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde, çok yakın zamanda bir maçımız var, onu da yenerek devam edeceğiz. Oyuncu grubumla durmadan, sezonun sonuna kadar kalan maçlarda maksimum performans ve bununla beraber nereye kadar yol alabileceksek hep birlikte bir yol alacağız. Hepsini tebrik ediyorum."

Ahlatçı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Iğdır FK'yi galibiyetlerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Ligin altında olmalarına rağmen aslında devre arası yaptığı transferlerle bu ligin en iyi takımlarından birisi. Birçok Süper Lig patentli sporcuları devrede aldılar ve daha güçlü bir hale geldiler. Oyuna baktığımız zaman istediklerini oyunu şu anda sahaya yansıtamadıklarını gördük. Hafta içindeki analizlerimizde de bu tür yetenekli, kaliteli oyuncuların olduğu grupta topu onlara vermemeyi planladık ve bunu başardık aslında. Topa sahip olan taraf bizdik, dengeli bir oyun başlangıcı vardı. Iğdır FK'yi sekizleri kullanma hasebiyle kenarlardan daraltarak sekiz geçişlerini engellemeye çalıştık, daha sonrasında savunmadan Bruno'ya atılan tepe koşuları, hep çalıştığımız noktalar. Maçın başında girdiğimiz bir pozisyon var ve Iğdır FK'nin bizim hatamızla kazandığı bir gol. Onun haricinde savunma yönünde çok fazla pozisyon vermedik."