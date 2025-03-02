Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 4 Mart Salı günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 02.03.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 4 Mart Salı günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular; ısınma, koşu ve çift kale maç yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi

        Benzer Haberler

        Iğdır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Iğdır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Iğdır'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Iğdır'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatçı Çorum FK maçının ardından
        Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatçı Çorum FK maçının ardından
        Türkiye'de ilk iftar Aralık'ta
        Türkiye'de ilk iftar Aralık'ta
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        İzinsiz göçmen çalıştıran iş yeri sahiplerine ceza
        İzinsiz göçmen çalıştıran iş yeri sahiplerine ceza