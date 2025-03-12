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        Iğdır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Iğdır'da bir köyde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:12
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        Iğdır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Iğdır'da bir köyde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Silahların da kullanıldığı kavgada Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan silahla vurulan Şevket B. (67) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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