Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi

Kaçak avcılardan ele geçirilen 15 kınalı keklik ise yapılan bakımlarının ardından doğal ortamlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapan 8 kişiyi yakaladı.

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