Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi
Iğdır'da kaçak yöntemlerle keklik avı yaparken yakalanan 8 kişiye, 402 bin 825 lira ceza uygulandı.
Iğdır'da kaçak yöntemlerle keklik avı yaparken yakalanan 8 kişiye, 402 bin 825 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapan 8 kişiyi yakaladı.
Usulsüz av yapan avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 402 bin 825 lira para cezası kesildi.
Kaçak avcılardan ele geçirilen 15 kınalı keklik ise yapılan bakımlarının ardından doğal ortamlarına bırakıldı.
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