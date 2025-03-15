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        Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi

        Iğdır'da kaçak yöntemlerle keklik avı yaparken yakalanan 8 kişiye, 402 bin 825 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:31
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        Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi
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        Iğdır'da kaçak yöntemlerle keklik avı yaparken yakalanan 8 kişiye, 402 bin 825 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapan 8 kişiyi yakaladı.

        Usulsüz av yapan avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 402 bin 825 lira para cezası kesildi.

        Kaçak avcılardan ele geçirilen 15 kınalı keklik ise yapılan bakımlarının ardından doğal ortamlarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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