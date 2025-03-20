Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da yetiştirilen semeniler, Nevruz Bayramı için hazırlanıyor

        Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da adlandırılan ve nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturan semenilerin, Iğdır'da satışına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da yetiştirilen semeniler, Nevruz Bayramı için hazırlanıyor
        ABONE OL

        Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da adlandırılan ve nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturan semenilerin, Iğdır'da satışına başlandı.

        Her yıl 21 Mart'ta kutlanan nevruz, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak Türk kültüründe önemli bir yer tutuyor.

        Farklı adet ve geleneklerle kutlanan nevruzun vazgeçilmezlerinden biri ise semeni yetiştirme geleneği.

        Eskiden kadınların evlerinde toprak kaplar içinde buğday, mısır ve nohut gibi çeşitli tahılları büyüterek yetiştirdiği semeniler, daha modern imkanlarla yetiştirilip Nevruz Bayramı'nda hediye ediliyor.

        Semeniler, 21 Mart sabahının ilk ışıklarıyla birlikte eş, dost, komşu, hısım ve barışılmak istenen hasımlara hediye olarak veriliyor.

        Bazı ticari kuruluşların hazırlayarak satışa sunduğu semeniler de ilgi görüyor.

        İş yerinde yetiştirdiği semenileri satan esnaf Hasan Kesemen, AA muhabirine, baharın müjdecisi olarak nitelendirdikleri Nevruz Bayramı'nı coşku içinde kutlamaya hazırlandıklarını belirtti.

        Gelenek ve görenekleri yaşatmak adına ilk kez semeni hazırladıklarını dile getiren Kesemen, vatandaşların nevruzunu kutladı.

        Vatandaşlardan Süheyla Erol da eskiden anne ve babaların hazırladıkları semeni ile hediye paketlerini artık işletmecilerin hazırlar hale geldiğini anlattı.

        Savaş Erol ise eşiyle nevruz için alışveriş yaptığını, semenilerin ise bayramın habercisi olduğunu dile getirdi.

        Semeninin nevruz geleneğinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Erol, "Özellikle yeni evlenen kızlara semeni hediye edilirdi. Hatta türküsü de var 'Semeni nazlı gelin, ince belinde kırmızı kemerin' şeklinde. Bizim için çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miraslardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu geleneğe herkesin gönülden sahip çıkmasını bekliyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "Can Azerbaycan'dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi" konseri düzenlen...
        Iğdır'da "Can Azerbaycan'dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi" konseri düzenlen...
        Iğdır'daki kaçak botoks ilacı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Iğdır'daki kaçak botoks ilacı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da yangın tüpünde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
        Iğdır'da yangın tüpünde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
        Yangın tüplerindeki 11 kilo 150 gram eroini 'Uzi' buldu
        Yangın tüplerindeki 11 kilo 150 gram eroini 'Uzi' buldu
        Iğdır'da, 517 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı
        Iğdır'da, 517 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 gözaltı
        Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi
        Iğdır'da usulsüz keklik avlayan 8 kişiye 402 bin lira ceza kesildi