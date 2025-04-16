Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezindeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
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