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        Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:34
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        Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezindeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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