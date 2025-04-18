Iğdır FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Futbolcular, antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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