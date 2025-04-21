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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 22:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:00
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz, Onur Güler

        Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Bruno (Dk. 80 Thuram), Regattin (Dk. 90 Arda Çolak), Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Aly Malle), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Dk. 76 Mert Çölgeçen), Antoine Conte, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 90 Semih Akyıldız)

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Dk. 81 Batuhan Çakır), Bülent Uzun, Kabov (Dk. 46 Oğuzhan Çapar), Emre Demir, Ndoubena, Burak Altıparmak, Mamadou, Burak Çoban, Simon

        Goller: Dk. 3 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 28 Muammer Sarıkaya, Dk. 61 Alim Öztürk, Dk. 89 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Kırmızı kart: Dk. 45+4 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Altıparmak, Dk. 75 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor) Dk. 45 Muammer Sarıkaya, Dk. 59 Ahmet Emin Engin, Dk. 65 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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