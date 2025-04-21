Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz, Onur Güler
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Bruno (Dk. 80 Thuram), Regattin (Dk. 90 Arda Çolak), Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Aly Malle), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Dk. 76 Mert Çölgeçen), Antoine Conte, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 90 Semih Akyıldız)
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Dk. 81 Batuhan Çakır), Bülent Uzun, Kabov (Dk. 46 Oğuzhan Çapar), Emre Demir, Ndoubena, Burak Altıparmak, Mamadou, Burak Çoban, Simon
Goller: Dk. 3 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 28 Muammer Sarıkaya, Dk. 61 Alim Öztürk, Dk. 89 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı kart: Dk. 45+4 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Altıparmak, Dk. 75 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor) Dk. 45 Muammer Sarıkaya, Dk. 59 Ahmet Emin Engin, Dk. 65 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
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