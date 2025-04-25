Iğdır'da patates çuvalları arasında düzensiz göçmen kaçıran zanlı yakalandı

Polislerin S.A'yı gözaltına aldığı esnada "amirim, ben patates satıcısıyım" diyerek savunma yapma anı da kameralara yansıdı.

Kamyonette yapılan aramada, araçta bulunan patates çuvallarının arasına gizlenmiş özel bir bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından il genelinde yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, Tuzluca ilçesinin girişinde bir kamyonet durduruldu.

Iğdır'da, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 1 şüpheli yakalandı.

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