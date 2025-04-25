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        Iğdır'da patates çuvalları arasında düzensiz göçmen kaçıran zanlı yakalandı

        Iğdır'da, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:54
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        Iğdır'da patates çuvalları arasında düzensiz göçmen kaçıran zanlı yakalandı
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        Iğdır'da, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 1 şüpheli yakalandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından il genelinde yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, Tuzluca ilçesinin girişinde bir kamyonet durduruldu.

        Kamyonette yapılan aramada, araçta bulunan patates çuvallarının arasına gizlenmiş özel bir bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, araç sürücü S.A. ise gözaltına alındı.

        Polislerin S.A'yı gözaltına aldığı esnada "amirim, ben patates satıcısıyım" diyerek savunma yapma anı da kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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