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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 4 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:56
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapan 4 zanlı tutuklandı
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        Iğdır’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında gerçekleştirilen 22 operasyonda, 4 bin 799 paket kaçak sigara, 43 elektronik sigara ve kartuş, 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt, 47 şişe kaçak alkollü içecek, 11 cep telefonu, 33 bin 875 kilogram kaçak gıda ve 219 ilaç ele geçirdi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda 165 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kaçak malzemeleri temin edip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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