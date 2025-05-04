Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Ramazan Ufuk Avdaş, Harun Reşit Güngör
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk (Dk. 66 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 59 Semih Akyıldız), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Ethemi), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya, Conte, Thuram (Dk. 59 Mert Çölgeçen), Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 76 Arda Çolak)
Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen (Dk. 44 Ahmet Hasan Göcen), Vukovic (Dk. 66 Furkan Gedik), Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 44 Barış Alıcı), Oğulcan Çağlayan, Yunus Emre Gedik, Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 80 Mikdat Çil), Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı
Goller: Dk. 8 Avramovski, Dk. 14 Ahmet Emin Engin, Dk. 23 Muammer Sarıkaya, Dk. 36 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
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