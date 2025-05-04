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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:03 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:03
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Kadir Sağlam, Ramazan Ufuk Avdaş, Harun Reşit Güngör

        Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk (Dk. 66 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 59 Semih Akyıldız), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Ethemi), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya, Conte, Thuram (Dk. 59 Mert Çölgeçen), Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 76 Arda Çolak)

        Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen (Dk. 44 Ahmet Hasan Göcen), Vukovic (Dk. 66 Furkan Gedik), Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 44 Barış Alıcı), Oğulcan Çağlayan, Yunus Emre Gedik, Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 80 Mikdat Çil), Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı

        Goller: Dk. 8 Avramovski, Dk. 14 Ahmet Emin Engin, Dk. 23 Muammer Sarıkaya, Dk. 36 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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