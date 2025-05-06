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        Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:43 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:50
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        Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

        Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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