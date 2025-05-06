Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Iğdır FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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