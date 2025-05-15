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        Iğdır'da sahte evrakla göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da sahte evrak hazırlayarak göçmenleri batı illerine göndermeye çalıştığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:33
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        Iğdır'da sahte evrakla göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da sahte evrak hazırlayarak göçmenleri batı illerine göndermeye çalıştığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri batı illerine göndermeye çalışan şüphelilere yönelik Iğdır ve Ağrı'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Afganistan uyruklu 2 göçmeni sahte evrakla batı illerine göndermeye çalıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve İ.M. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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