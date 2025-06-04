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        Iğdır Valisi Ercan Turan, hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret edip besicilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:26 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:26
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret edip besicilerle bir araya geldi.

        Vali Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile birlikte sabah saatlerinde Iğdır Canlı Hayvan Pazarı'nı inceledi.

        Burada alıcıların ve satıcıların taleplerini dinleyen Turan, besicilerle görüştü.

        Hayvan ticareti yaparken fiyatta anlaşamayan çiftçileri uzlaştıran Turan, bazı satıcıların alıcılara indirim yapmalarında da aracılık etti.

        Daha sonra buradan bir kurbanlık koç alan Turan, pazarda satılan karpuzlardan da alarak vatandaşlara ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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